Серж Саркисян прибыл в Иран

Более 50 иностранных дипломатических делегаций прибыли в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Роухани, сообщает "ИРНА". Как передает СМИ, в Тегеран, в частности ,прибыли президент Армении Серж Саркисян, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС - парламент) КНДР Ким Ён Нам, представители Палестины, Южной Кореи, Молдовы и Ливана. Церемония инаугурации состоится 5 августа в Меджлисе (парламенте Ирана) с участием гражданских и военных чиновников из разных стран, в том числе 8 президентов, 19 парламентариев и 92 высокопоставленных международных делегаций.