Катар и Израиль: две примечательные страны отсутствуют в списке армянского правительства

Накануне правительство опубликовало список 14 стран, с которыми намерено активизировать внешнеэкономические контакты. В список из стран ЕАЭС вошла только Россия, видимо, потому, что для Армении именно Россия олицетворяет собой ЕАЭС – во всех смыслах. С другой стороны, раз в список не вошли страны ЕАЭС, значит, правительство стало адекватнее оценивать ситуацию, поскольку ЕАЭС по своей сути является для Армении скорее мавзолеем, чем плацдармом для развития. В список стран не вошел Катар, куда недавно ездил Серж Саркисян с визитом, а потом туда поехал министр иностранных дел Налбандян, чтобы передать шейху послание Сержа Саркисяна. Что в нем содержалось, не понятно, но за этот период арабские страны заявили о бойкоте Катара. Стало ли это причиной того, что Катар не включили в список целевых стран, с которыми Армения собирается оживлять экономические связи? Или с Катаром не получилось изначально? А может, уже есть некие латентные договоренности? В список вошли Объединенные арабские эмираты, и не исключается, что они «покроют» также Катар – посол Армении в ОАЭ является также послом в Катаре. Хотя Эмираты также присоединились к блокаде Катара. Примечательно также отсутствие в списке Израиля. На днях Армению посетил министр регионального сотрудничества Израиля, с которым были подписаны два важных документа. Однако, не ясно, привел ли визит израильского министра к более предметным договоренностям, почему Израиль не вошел в целевой список.