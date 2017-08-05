Пентагон рекомендовал Трампу поставить Украине ракетные комплексы Javelin

Рекомендация Пентагона о поставке Украине «для помощи в борьбе с Россией» высокотехнологичного противотанкового оружия уже находится в Белом доме. Об этом телеканалу NBC News сообщили три неназванных американских чиновника. По их данным, предлагаемый военным ведомством «проект помощи» включает в себя поставку Киеву противотанковых ракет Javelin, приблизительная стоимость которых, как уточнили собеседники телеканала, составляет порядка $50 млн. «Это правильный ход, и я вижу во всем этом почерк министра обороны [США Джеймса] Мэттиса», — прокомментировал информацию NBC News бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис. Рекомендацию администрации президента Соединенных Штатов поставить Украине противотанковые ракеты он также назвал «очень логичным и разумным шагом, который усилит сдерживание» России. «Он (этот шаг. — РБК) поставит под сомнение умы российских агрессоров с точки зрения использования ими систем наступательных вооружений», — заключил Ставридис. При этом, как пояснили источники NBC News, окончательного решения об «обеспечении» Украины оружием в Пентагоне еще «не приняли». Однако американское военное ведомство, по их данным, «выступает за этот шаг». Представитель Пентагона, как отмечает телеканал, отказался комментировать детали «пакета помощи» США Киеву. «Мы ничего не постановляли», — заявил только собеседник NBC News. «Я, конечно же, могу сказать, что мы не предоставляли оборонительного оружия, но и не исключаем, что можем это сделать», — сказала, в свою очередь, во время брифинга представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Ранее, 1 августа, о том, что Пентагон и Госдеп разработали план поставки Украине противотанковых ракет и других вооружений, а теперь добиваются его одобрения от Белого дома со ссылкой на источники в Пентагоне и неназванных американских дипломатов сообщала газета The Wall Street Journal. В Кремле в тот же день эти сообщения назвали «гипотетическими» рассуждениями, которые «вряд ли должны быть поводом для комментария». Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/05/08/2017/59853c929a79478abab19b1c?from=main
Пентагон рекомендовал Трампу поставить Украине ракетные комплексы Javelin
- Политика - 05 Августа 2017, 10:28