США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Вашингтон официально уведомил ООН о предстоящем выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в Госдепартаменте США. Как ожидается, вся процедура займет минимум три года, отмечает Reuters. В течение данного периода Соединенные Штаты продолжат участвовать в международных переговорах по данной тематике. Речь идет, в частности, о запланированной в Бонне 6-17 ноября конференции по вопросам изменения климата. Вашингтон не намерен отказываться от имеющегося у него полного набора "политических опций" и не исключает, что вернется к исполнению соглашения, если ему удастся добиться более выгодных для себя условий, подчеркивают в американском внешнеполитическом ведомстве. О том, что США не будут выполнять положений этого соглашения, президент Дональд Трамп заявил 1 июня 2017 года. Он подчеркнул, что данный шаг принимается в интересах американских компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых. До ноября 2020 года Вашингтон обязан регулярно предоставлять ООН свои отчеты об объемах вредных выборосов.