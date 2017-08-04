Расширение санкционного списка произведено в связи с делом о поставках газовых турбин Siemens на электростанцию в Крыму Совет Европейского Союза объявил о введении в отношении России новых персональных санкций. Расширение санкционного списка произведено в связи с делом о поставках газовых турбин Siemens на электростанцию в Крыму. «Газовые турбины были поставлены из России в нарушение условий контракта», - говорится в сообщении Совета ЕС. С 4 августа 2017 года в санкционный список ЕС включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак и генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка. Кроме того, под санкции попали три компании - ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ЗАО «Интеравтоматика». Представитель Минэнерго отказался комментировать новые санкции. О том, что Россия в нарушении санкционного режима переправила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens (модель SGT5-2000E), стало известно 5 июля. Турбины, которые по контракту предназначались для электростанции в Краснодарском крае, были изготовлены на совместном предприятии немецкого концерна и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, а затем модернизированы на заводах «Ростеха». Источники РБК тогда сообщили, что «степень модернизации» турбин настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя, а превратилась в другой продукт. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/04/08/2017/598476299a7947386c7639f9?from=newsfeed
ЕС внес в санкционный список по делу Siemens трех россиян и три компании
- Политика - 04 Августа 2017, 18:25