ЕС в пятницу примет решение о санкциях против РФ из-за скандала с Siemens - дипломаты

Европейский союз в пятницу примет решение о внесении новых лиц и компаний из России в черный список, на который распространяются санкции ЕС, в связи с поставкой турбин немецкого промышленного концерна Siemens в аннексированный Москвой Крым, говорят дипломаты. По словам двух дипломатических источников, никаких препятствий возникнуть не должно и решение будет принято. Страны-члены ЕС могут до вечера пятницы направить возражения в связи с предложением о расширении санкционного списка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в пятницу, что это не является поводом для реакции со стороны России. Ранее источники говорили, что Германия призывает Европейский союз добавить до четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за поставки газовых турбин производства Siemens в Крым. В санкционном списке ЕС - 150 человек и 37 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны блока. Срок действия санкций истекает 15 сентября. Siemens ранее говорил, что у него есть существенные доказательства того, что все четыре газовые турбины, поставленные для проекта на юге России, были незаконно перемещены в Крым, что подтверждает серию статей Рейтер. Немецкий концерн ранее сообщил, что остановит поставки энергетического оборудования российским госкомпаниям до выработки новых правил контроля поставок, а также пересмотрит существующие договоры о поставке. Кроме того, Siemens подал в суд на российский Технопромэкспорт, строящий станции в Крыму, и предложил ему выкупить турбины.