Трамп вновь отрицает вмешательство РФ в выборы в США

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что окончательные результаты расследования, проводимого спецпрокурором США по России Робертом Мюллером, будут "по-настоящему честными". Обвинения в том, что РФ вмешалась в ход президентских выборов в США в 2016 году, являются "полностью выдуманными" оппонентами из Демократической партии, заявил Трамп на партийном съезде республиканцев в Хантингтоне, штат Западная Вирджиния, в четверг, 3 августа. "История с Россией - это полная фабрикация, это просто оправдание крупнейшего поражения в истории американской политики, - утверждает Трамп. - Им просто становится от этого легче на душе, когда больше не о чем поговорить". По его словам, "большинство людей знают", что в предвыборной кампании Республиканской партии США "никогда не было россиян". "Мы выиграли не благодаря России, мы выиграли благодаря вам", - провозгласил он перед ликующей толпой. Депутатов от Демократической партии он назвал "одержимыми российской фальшивкой" и предложил им либо продолжать в том же духе, либо "служить интересам американского народа".