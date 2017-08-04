Мюллер созвал большое жюри для расследования вмешательства России в выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре членов команды Трампа с Кремлем, созвал большое жюри присяжных. О новом повороте в масштабном расследовании сообщили газета Wall Street Journal и агентство Рейтер. Все шесть месяцев пребывания Трампа на посту президента сопровождаются обвинениями в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах. Трамп и Москва решительно отвергают обвинения. Назначение большого жюри означает, что прокурор может выписывать повестки в суд и судебные приказы, вызывать свидетелей для дачи показаний, запрашивать документы. Коллегию присяжных созывают выяснить, достаточно ли веских доказательств для предъявления обвинения и уголовного преследования в суде. Большое жюри при этом не решает, виновен ли ответчик. В частности, как пишет агентство Рейтер, жюри уже выписало повестки в связи со скандальной встречей старшего сына Дональда Трампа с юристом из России Наталией Весельницкой. Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер. Российский след - абсолютная выдумка Дональд Трамп на встрече с избирателями в Хантингтоне, Западная Вирджиния, назвал все подозрения о вмешательстве России в выборы "уткой" и выдумкой, унижающими США. "Российская история - это абсолютная выдумка, - обратился Трамп к многотысячной публике. - Просто чтобы как-то объяснить величайший проигрыш в истории американской политики". "Прокурор лучше бы занялся историей с 33 000 удаленных имейлов Хиллари Клинтон", - продолжил Трамп под аплодисменты собравшихся. "Не было русских в нашей кампании, люди знают", - добавил он. - "И никогда не было. Мы победили не благодаря России, мы победили благодаря вам. Вот, что я могу сказать". Юридический консультант Белого дома Тай Кобб, нанятый специально для того, чтобы отвечать на вопросы в рамках расследования возможного "российского следа" в американской предвыборной кампании Трампа, сказал, что пока нет оснований думать, что президент сам стал объектом расследования. "Белый дом поддерживает все меры, которые способствовали бы ускорению расследования. Белый дом готов к полному сотрудничеству с господином Мюллером", - говорится в заявлении Кобба. В четверг сенаторы США от обеих партий внесли два законопроекта, призванные не дать Трампу уволить Мюллера, как это случилось в мае с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.