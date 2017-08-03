Татарстан вновь жестко предупреждает Москву

Госсоветник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев прокомментировал, выступая на съезде Всемирного конгресса татар, отказ Москвы продлевать договор о разграничении полномочий с Татарстаном. "Заключенный в 1994 году договор о разграничении полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан расценивается как один из важных факторов сохранения целостности российского государства ", — сказал Шаймиев. По словам Шаймиева, заключение договора стало "сродни чудесному преодолению моста над адом". «Даже в самые сложные периоды мы заявляли о нашем стремлении к экономическому укреплению Российской Федерации, и мы это подтверждали своим трудом", — подчеркнул госсоветник Татарстана, добавив, что в отличие от многих за рубежом, Татарстан всегда хотел видеть РФ сильным, мощным федеративным государством. Заявление экс-президента Татарстана похоже на строгое предупреждение аксакала. Татарстан – основа государственной целостности России, говорит он, напоминая, что без договора может снова вернуться «ад». Кроме того, судя по тональности татарского аксакала, он словно смотрит на Россию со стороны, а не изнутри, предупреждая, что Россия может быть мощным, федеративным государством только благодаря Татарстану и другим. Кремль, напомним, отложил обсуждение договора до сентября, хотя его срок завершился в июле. До сентбря Москва должна решить, становится ли Россия государством с русской доминантой или сохраняет второй, татарский государствообразующий полюс. Путину явно не нравится, что в стране два президента – России и Татарстана. Но именно эта дуальность отражает характер нынешней России, которая была построена на византийско-православном и татарско-ордынском наследии. Вместе это называется евразийством, но вряд ли наследники Орды захотят стать подданными Московии, где они правили веками. Татарский кризис в России может стать экзистенциональным.