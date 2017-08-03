Молдавия силой вернет Приднестровье и без оглядки на Россию

Независимая газета Полторы тысячи российских военных в Приднестровье – это не «миротворцы», а группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины, заявил командующий армией США в Европе Бен Ходжес. На фоне объявления вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии это звучит как угроза. Кишинев открыто рвет отношения с Москвой и открывает офис НАТО. Миротворцы РФ в Приднестровье становятся заложниками. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил «НГ»: «Мы будем помогать миротворцам всем». Однако украинский политолог Михаил Погребинский в этом усомнился: «Молдавия по совету Украины будет восстанавливать свою территориальную целостность, не исключено, что силой». Вчера в Москве ситуацию вокруг российских миротворцев и Приднестровья президент непризнанной республики Вадим Красносельский обсудил с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ в Приднестровье Дмитрием Рогозиным. Приднестровского лидера не удивили шаги, предпринятые молдавским правительством. «Мы это предвидели. Стремление выдворить из Приднестровья российских миротворцев у Кишинева присутствовало всегда. Теперь на помощь Молдавии пришли западные военные. Но мы будем делать все, чтобы миротворцы РФ остались у нас, в противном случае может произойти эскалация конфликта», – сказал Красносельский» «НГ». Он рассказал: «Мы с Дмитрием Рогозиным обсудили внешние и внутренние факторы в ситуации вокруг Приднестровья». «Пришли к мнению, что переговорный процесс с Кишиневом должен быть продолжен. Несмотря на то что Рогозин объявлен персоной нон грата в Молдавии, связи между Россией и Приднестровьем будут развиваться. Также нам сообщили, что Москва будет оказывать Приднестровью финансовую помощь. Миротворцы РФ будут продолжать нести службу на Днестре»,- сообщил Красносельский. Однако, по словам директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, то, что происходит вокруг Приднестровья, «спровоцировано Украиной». «Киев предлагает правительству Республики Молдова (РМ) восстановить территориальную целостность своей страны, фактически подталкивая соседей к силовым действиям против приднестровцев. Цель – удавить Приднестровье. У власти в РМ сегодня находятся прорумынские силы, которых поддерживают в Бухаресте. Отсюда и решение Румынии не пропускать через свою территорию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. А президент Молдовы Игорь Додон не обладает достаточными полномочиями, чтобы влиять на ситуацию. Киев же занял активную позицию по дестабилизации обстановки в регионе. Об этом говорит и организация совместных постов на приднестровском участке молдавско-украинской границы. КПП блокировали Приднестровье, закрыв транзит грузов для непризнанной республики. Этот процесс будет двигаться дальше», – пояснил украинский эксперт. Опасения Михаила Погребинского имеют основание. Скандал, который разразился в конце минувшей недели, когда Дмитрия Рогозина не пустили в Приднестровье на празднование 25-летия миротворческой миссии на Днестре, и завершился вчера объявлением вице-премьера РФ персоной нон грата в Молдавии, говорит о том, что Кишинев окончательно рвет отношения с Москвой. Теперь следует ожидать введения визового режима в РМ для россиян. Это позволит закрыть въезд в Приднестровье, а также в Молдавию (особенно накануне парламентских выборов в будущем году) нежелательных лиц из России. У Москвы появится еще одна, кроме Украины, серьезная проблема на постсоветском пространстве. Тем более что Молдавия будет, как и Украина, прикрыта НАТО и США. А ОГРВ в Приднестровье, как и миротворцы РФ, окажутся заложниками ситуации. Из региона им придется не уходить, а пробиваться с боями, если, конечно, такая необходимость возникнет. А она скорее всего появится, судя по агрессивному настрою молдавских властей. И никакие намеки Рогозина на то, что если бы отношения сохранились, то Молдавия могла бы получить от России торговые и экономические бонусы, ничего уже не изменят. Все, что надо, Кишинев получит от США и ЕС взамен на дистанцирование от России. Удивительно, но о такой возможности «НГ» давно говорили в Тирасполе. И при этом добавляли, что России «пора определиться». В Кишиневе говорят, что Рогозин сам спровоцировал руководство Молдавии на недружественные шаги. Руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану сказал «НГ», что «дразнить Кишинев военными самолетами, на которых вице-премьер с делегацией собирался прилететь в Приднестровье, не следовало – Рогозина предупредили, что такой визит Кишиневу не нужен». Однако Дмитрий Рогозин все же полетел, «сообщив перед этим в Twitter, что прибудет хоть на мотоцикле». «Вице-премьер позволил себе обозвать румынов гадами и в результате стал персоной нон грата в Молдове. Думаю, он подвел Кремль», – отметил молдавский политолог. Сам Рогозин обвинил лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка в срыве своего визита в Кишинев и Тирасполь. «Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали, как это обычно делают дельцы, чужими руками», – заявил вице-премьер. Он также отметил, что Молдавия потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, которые российская делегация планировала представить в Кишиневе. Рогозин коснулся Приднестровья: «Если мы не можем проводить ротацию наших миротворцев, к чему это может привести? К молдавизации, приднестровизации миротворческой миссии. У нас там 200 тыс. граждан проживают в Приднестровье. К чему нас толкают, к тому, чтобы российскими миротворцами стали жители Приднестровья? Кто в этом будет виноват? Только Плахотнюк и контролируемое им правительство Молдовы». Между тем вчера Кишинев сделал заявление и о военном присутствии РФ в Приднестровье. Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), контролирующей зону безопасности на Днестре, выразила «обеспокоенность и недоумение» в связи с подготовкой в непризнанной республике к проведению военных учений Оперативной группы российских войск (ОГРВ). «Несогласованные учения предусматривают форсирование Днестра, что может вызвать новую напряженность в Зоне безопасности», – говорится в сообщении делегации Молдавии в ОКК. Отмечается, что поводом для беспокойства послужило выявление 31 июля на берегу реки у села Терновка Слободзейского района специальной военной техники. При этом инициированный молдавской стороной выезд на место военных наблюдателей был заблокирован Высшим военным командованием миротворческих сил со стороны Приднестровья. По мнению молдавской делегации, Приднестровье нарушило договоренности сопредседателей ОКК, согласно которым «в период отпуска стороны должны воздержаться от односторонних действий, способных привести к дестабилизации ситуации в Зоне безопасности». Вадим Красносельский на это заметил, что «Приднестровье ничего не нарушало, а учения ОГРВ планировались вне Зоны безопасности». Глава администрации Приднестровья напомнил, что миротворцы РФ находятся в регионе по соглашению, подписанному президентами России и Молдавии. «Ни одна из сторон не заявила о выходе из данного соглашения, а значит, оно должно работать», – заключил он. Между тем заявление о ситуации в Молдавии в целом сделал командующий армией США в Европе Бен Ходжес. В интервью «Цензор. НЕТ» он сказал, что 1,5 тыс. российских военных в Приднестровье – это не «миротворцы», а группировка для поддержания нестабильности вокруг Украины. Говоря об угрозе вторжения РФ, об американской стратегии военной помощи Украине, об уровне развития украинской армии, он отметил, что маневры России в Белоруссии в Западном военном округе, война на Донбассе – «это схема постоянного военного давления на соседей, чтобы им было сложно вступить в ЕС или сближаться с Западом».
Молдавия силой вернет Приднестровье и без оглядки на Россию
- Политика - 03 Августа 2017, 13:02