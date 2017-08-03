Медведев: надежде на улучшение отношений с США пришел конец

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили России полноценную торговую войну, и российские власти больше не надеются на улучшение отношений с Вашингтоном. "Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война", - написал Медведев в своем "Фейсбуке". По мнению премьера, администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала полное бессилие, "самым унизительным образом" передав исполнительные полномочия конгрессу. "Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - написал он.