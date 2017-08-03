Белый дом пояснил смысл санкций в отношении России

Ужесточив штрафные меры в отношении РФ, президент США Дональд Трамп дал четкий сигнал Москве, пояснила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге в среду, 2 августа. "Мы не потерпим вмешательства в наш демократический процесс со стороны России", - заявила она в день подписания Трампом закона о дополнительных санкциях в отношении РФ, а также Ирана и КНДР в связи с "плохим поведением" их режимов. "Он подписал его в интересах национального единства", - отметила Сандерс. По ее словам, Белый дом придерживается мнения о необходимости жестких санкций в отношении всех трех стран. Глава государства не подвергает сомнению тот факт, что Россия вмешалась в ход президентских выборов в США в 2016 году, сказала Сандерс в ответ на вопрос одного из журналистов, подчеркнув, что Трамп открыто заявил об этом на пресс-конференции в Польше. Что сказал Трамп в Польше 6 июля в ходе официального визита в Варшаву, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США, Трамп сказал: "Думаю, это была Россия", добавив при этом, что "никто точно не знает". Однако уже буквально в следующем предложении, он, не вдаваясь в подробности, заметил: "Думаю, за этим могли стоять и представители других стран".