Македония и Болгария скрепили дружбу историческим соглашением

Главы правительств Болгарии и Македонии подписали в Скопье соглашение о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Македонский премьер Зоран Заев заявил, что стороны сделали «исторический шаг», продемонстрировав политическую волю для решения проблемных вопросов. Таким образом, обе страны признали, что больше не имеют территориальных претензии в отношении друг друга, и обязались не поддерживать враждебную деятельность. Болгария, в свою очередь, этим соглашением поддержала стремление Македонии вступить в ЕС и НАТО. Об этом сообщает RFI. Соглашение также предполагает создание специальной комиссии, которая будет заниматься решением историческим споров. Их у обеих стран накопилось немало. Болгария долгое время считала Македонию частью своей территории, а также не признавала существование македонского языка. Долгое время Скопье и София обвиняли друг друга в нарушении прав меньшинств. Парламент Болгарии уже ратифицировал соглашение. Депутаты поддержали его единогласно. В Македонии против договора выступает самая большая оппозиционная партия ВМРО ДПМНЕ. Ее члены считают, что его положения противоречат национальным интересам.