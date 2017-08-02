История «опущения» на примере Рогозина

Правительство Молдовы объявило персона нон-грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина, передает корреспондент РИА Новости. Решение поддержали большинство членов кабмина. Напомним, что ранее Румыния и Венгрия не позволили борту, на котором должен был в Молдову и Приднестровье лететь Рогозин, пересечь свое воздушное пространство. Рогозин – в числе российских чиновников, вошедших в санкционные списки ЕС. В ответ Рогозин сделал пост в Твиттере, пообещав отомстить «гадам» и найти ответственных за решение. После того, как МИД Румынии потребовал ответа за эти «неуместные слова», Рогозин вынужден был стереть твиты. Но затем во вчерашнем интервью он заявил, что имеет приглашение от молдавского министра экономики в сентябре, но посетит Молдову, если ему дадут гарантии и «подотрут сопли» румынским хозяевам. Напомним, что Рогозин не впервые говорит о соплях. После Апрельской войны в Карабахе Рогозин полетел в Баку и демонстративно заявил о продолжении военно-технического сотрудничества с Азербайджаном. А армянам он посоветовал не размазывать сопли. Рогозина «опускают», как это принято в называть в государственно-блатном российсском лексиконе. Пока российские власти наблюдают за «опущением» и получают удовольствие. Даже повышают ставки. Вчера плесянницу Рогозина назначили директором Сочинского парка.