Администрация Трампа шлет противоречивые сигналы о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп неохотно смирился с новыми санкциями Конгресса в отношении России, сказал во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон, противореча комментариям вице-президента Майка Пенса, по словам которого законопроект показывает, что американский лидер и Конгресс выступают "единым фронтом". На прошлой неделе Конгресс подавляющим большинством одобрил санкции против России в ответ на ее вмешательство в президентские выборы 2016 года, аннексию украинского Крыма и другие действия, которые американские законодатели считают нарушением международных норм. Тиллерсон сказал журналистам, что он и Трамп не считают, что новые санкции будут "полезны для наших усилий" в области дипломатии в отношениях с Россией. Трамп ранее ясно дал понять, что хочет улучшить отношения с Москвой. Однако это стремление было подорвано выводами американских спецслужб, которые считают, что Россия вмешалась в выборы-2016, чтобы помочь Трампу одержать победу над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон. Расследования по этому поводу проводят комитеты Конгресса США и спецпрокурор. Москва отрицает обвинения о вмешательстве в выборы, а Трамп отвергает предположения о сговоре его штаба с Кремлем. Тиллерсон, который сотрудничал с Россией, когда возглавлял нефтяной концерн Exxon Mobil, неоднократно говорил, что две крупнейшие ядерные державы мира не должны быть в столь плохих отношениях. "Действия Конгресса, направленные на введение санкций и то, как они это сделали - это не понравилось ни президенту, ни мне", - сказал Тиллерсон. "Мы ясно дали понять, что не считаем это полезным для наших усилий, но это решение, которое они приняли, они сделали это большинством голосов. Я думаю, президент это принимает". Тиллерсон однозначно не сказал, что Трамп подпишет документ, однако отметил, что "все указывает на то, что он подпишет этот законопроект". Пенс, прибывший с визитом в Грузию, на совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили однозначно сказал, что "президент Трамп скоро подпишет законопроект о санкциях против России". Пенс признал, что администрация выступала против предыдущих версий документа, поскольку они не давали ей достаточной гибкости, но сказал, что новые версии были "значительно лучше". "И позвольте мне сказать, что, подписывая санкции, наш президент и наш Конгресс выступают единым фронтом", - сказал Пенс. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник сказала, что законопроект находится на рассмотрении и должен быть подписан. "Его ничто не сдерживает", - сказала она журналистам. Трамп должен подписать законопроект или наложить на него вето до 9 августа, иначе он автоматически станет законом. В ответ на санкции президент России Владимир Путин в воскресенье сказал, что 755 сотрудников дипломатического ведомства США должны будут прекратить деятельность в России. МИД РФ также приостановил использование американским посольством в Москве складов и дачи. Тиллерсон сказал, что Путин, вероятно, считает свой ответ симметричным после того, как Вашингтон в минувшем декабре выслал из США 35 российских дипломатов и изъял дипсобственность РФ. "Конечно, это усложняет нам жизнь", - сказал он. По словам главы внешнеполитического ведомства США, он и его российский коллега Сергей Лавров встретятся в Маниле в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в эти выходные.