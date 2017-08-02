В Армении поведение России называют политической наглостью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Пентагон и Госдеп США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, сказал, что страны, которые претендуют на роль в урегулировании украинского конфликта, должны избегать действий, способных спровоцировать новый виток напряжённости в Донбассе.

Panorama.am, комментируя данное заявление, напоминает, что Кремль называет бизнесом продажу российской стороной оружия Азербайджану, тогда как претендует «на роль в урегулировании конфликта» в регионе. Таким образом, можно назвать, по меньшей мере, политической наглостью подобное поведение и заявления РФ, пишет Panorama.am. Продажи Россией оружия Азербайджану стали главной причиной трансформации отношения Армении к России. Недовольства высказываются на уровне как власти и экспертов, так и родителей, чьи дети служат в армии, которой угрожают российским оружием. Представители США в свое время отмечали, что продажи оружия Азербайджану ставят под сомнение способность России быть посредником в зоне карабахского конфликта. Сами США с 1992 года, после принятия 907-й поправки к Биллю о свободе, не продают оружия Азербайджану. При этом, как говорит Командос, после Апрельской войны границы Карабаха были оснащены высокоточным американским оборудованием, которое сводит на нет диверсионную тактику Азербайджана. То, что в Армении называют поведение России политической наглостью, свидетельствует о том, что прежние аргументы Москвы уже не принимаются в Ереване.