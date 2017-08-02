Майк Пенс в Грузии: мы гордимся нашей дружбой

"Мы с вами. Мы гордимся нашей дружбой и стратегическим партнерством со страной и народом Грузии", - сказал во время первого официального визита представителя новой американской администрации в Грузию вице-президент США Майк Пенс. США осуждают российскую оккупацию грузинской земли, а президент США Дональд Трамп уже на этой неделе подпишет новый закон о санкциях в отношении России, заверил Пенс на совместной с грузинским премьером Георгием Квирикашвили пресс-конференции. США хотят с Россией конструктивных отношений, основанных на сотрудничестве и общих интересах, но для этого Москва должна изменить свое поведение. "Дестабилизирующие действия России на Украине, поддержка режимов-изгоев в Иране, Сирии и Северной Корее должны прекратиться", - сказал Пенс. Тогда будут сняты санкции и улучшатся отношения с соседями, добавил американский вице-президент. Эстония, Грузия, Черногория - таков маршрут четырехдневного турне вице-президента США Майка Пенса на фоне разгоревшегося дипломатического скандала между Москвой и Вашингтоном. Все три страны, как говорят аналитики, "обеспокоены российской угрозой", и сам по себе маршрут Пенса указывает на то, что главным посылом поездки станет поддержка со стороны США. "Президент Трамп послал меня передать очень ясное послание балтийским странам, народу Грузии и Черногории о том, что Соединенные Штаты Америки поддерживают свободолюбивые страны во всем мире". Пенс еще раз повторил перед собравшимся на пресс-конференции, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, поддерживают стремление страны к членству в НАТО и осуждают оккупацию Грузии со стороны России. "В этот самый момент, всего в 40 милях от места, где мы находимся, российские танки стоят на оккупированной территории в Южной Осетии. Сегодня Россия по-прежнему оккупирует пятую часть территории Грузии ", - сказал он. Пенс в Грузии встретился с военными на учениях "Достойный партнер 2017", в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО, с представителями грузинской оппозиции и Патриархом Грузии Илией II. Партнер номер один Важной вехой назвал визит Пенса в Грузию грузинский президент Георгий Маргвелашвили, а премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал визит вице-президента "историческим". "Это исторический визит с очень ясными посланиями поддержки Грузии, поддержки территориальной целостности и наших внешних приоритетов. В деле усиления Грузии Америка была и будет стратегическим партнером номер один для Грузии", - сказал Квирикашвили. В честь почетного гостя на улицах и государственных зданиях вывесили флаги Грузии и США, а телевышку подсветили в цвет флагов двух стран.