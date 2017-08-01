Майк Пенс: Мы стоим на страже вашей свободы и наших общих ценностей

«Президент США направил меня к вам, вашему правительству и мужественному грузинскому народу с простым посланием: мы с вами, мы стоим на страже вашей свободы и наших общих ценностей», - с этими словами обратился вице-президент США Майк Пенс к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили 31 июля. Данное заявление вице-президент США сделал в первый день своего двухдневного визита в Грузию на ужине, который был организован премьер-министром Грузии в парке Мтацминда. «Послание президента Трампа состоит в том, что мы поддерживаем вас и стоим рядом с вами, с народом Грузии. Я также могу сказать, что слова «Америка прежде всего» не означают, что Америка одна на своем пути. Америка стоит рядом с народом Грузии. В этом году мы отмечаем 25- летие наших отношений. Грузия всегда находилась на перекрестке цивилизаций. Страна через тысячелетия пронесла свои великие традиции, сохранила свой язык и самобытность. Вчера я впервые стал участником грузинской «супры» — застолья, на котором были исполнены песни и танцы, в том числе абхазские и осетинские. На нас также произвели большое впечатление ваши христианские традиции и мы ожидаем встречи с Католикос-Патриархом Грузии в Сионском соборе. Также хочу подчеркнуть, что на меня всегда оказывал впечатление героический дух людей в Грузии. Грузия находилась в Советском союзе – тюрьме народов, затем этот жестокий режим был разрушен и Грузия протянула руку дружбы западу. И мы готовы еще больше сблизиться с Грузией, укрепить наши связи, полностью реализовать наши возможности, чтобы осуществить наши цели в стратегических ситуациях по укреплению безопасности. Грузия является стратегическим партнером США и уже десятки лет грузинские военные осуществляют свою миссию в Косово, Ираке, Афганистане. На душу населения Грузия представляет больше всего военных, чем любая другая страна. 31 гражданин Грузии пожертвовал жизнью ради этого. Память о них навсегда останется в сердцах американского и грузинского народов. Сегодня проводятся учения «Достойный партнер», что дает Грузии возможность упрочить свою обороноспособность. Это один из примеров помощи США для утверждения обороноспособности Грузии. Президент Трамп и я поддерживаем заявление Бухарестского саммита НАТО, согласно которому, Грузия должна стать членом НАТО. Также очень впечатляющим является тот факт, что Грузия тратит 2% своего ВВП на сферу обороны и этим опережает даже некоторые страны НАТО. Однако это вызвано тяжелой реальностью. Сегодня всего в 40 километрах от этого места расположены российские танки на оккупированной грузинской территории. 20% территории Грузии оккупированы. И я подчеркиваю, что США жестко осуждают оккупацию Грузии со стороны России. США твердо поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Администрация Дональда Трампа всегда будет жестко отвечать тем странам, у которых будет претензия покушаться на территорию и суверенитет Грузии. С точки зрения наших обязательств и для озвучивания нашей позиции я подчеркну, что президент Трамп очень скоро подпишет санкции, которые направлены против России и это будет иметь вид закона. Однако мы желаем упразднить санкции в отношении России, мы хотим установить конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах. Но достичь этого можно только после того, как Россия отменит свои деструктивные действия. Мы хотим лучших отношений с Россией, однако последние дипломатические шаги, которые сделала Россия, к сожалению, говорят об обратном. Мы продолжим отношения с Грузией, углубим их, чтобы Грузия сумела перенести последствия российской агрессии. Мы будем работать в сфере бизнеса, мы углубим эти отношения, и проходящие реформы, господин премьер, явно подтверждают вашу верность западу с точки зрения углубления бизнес-отношений. Я приветствую то, что у всех граждан Грузии будет больше возможностей с точки зрения экономики. Глубоководный порт Анаклия является лучшим выражением этой сферы, многомиллионные инвестиции этого проекта позволят еще больше упрочить развитие наших экономических отношений. Еще раз повторю слова президента Трампа – мы стоим рядом с вами, мы продолжаем союзничество, будущее Грузии связано с западом, наша сила всегда есть и будет в нашем единстве. Благодарю за гостеприимство! Благодарю вас за то направление, которым идет ваша страна и вклад, который вы вносите в развитие Грузии и наших отношений».