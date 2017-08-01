Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций в отношении России. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс журналистам в Тбилиси, передает «Интерфакс». «Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — сказал он. На прошлой неделе Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях. Ограничения запрещают президенту снимать санкции с России без разрешения парламентариев. Они также вводят экономические меры — ограничивают максимальный размер инвестиций в нефте- и газопроводы, участие американских компаний в совместных с Россией энергетических проектах.
Трамп утвердил новые санкции против России
- Политика - 01 Августа 2017, 13:05