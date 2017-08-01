США рядом с Грузией

В Грузию прибыл вице-президент США Майк Пенс с супругой. Он примет участие в учениях НАТО «Достойный партнер 2017», в которых принимают участие и военнослужащие из Армении. Майк Пенс процитировал на официальном ужине слова Трампа, согласно которым, «США стоят рядом с Грузией». «Народ Грузии в течение тысячелетий боролся за то, во что верил — за свободу. Сегодня, когда меня и мою супругу в Тбилиси встречали тысячи людей, я увидел, что в Грузии остается это стремление к свободе, так же, как и в США», — сказал Пенс, поднимая тост за Грузию и грузинский народ. Американский вице-президент пожелал Грузии процветания и становления сильной страной. «США являются главным стратегическим партнером Грузии, с которым нас объединяют общие ценности и приоритеты глобальной безопасности. Америка всегда была рядом с нами и именно поэтому мы стоим рядом с вами, чтобы поддержать ваши усилия в обеспечении всеобщего мира», — сказал, в свою очередь, Георгий Квирикашвили. Трудно прогнозировать угрозы, исходящие от России, -считает министр обороны Грузии Леван Изория. «Исходя из этого, нашей силой является один из реальных рычагов снижения этих угроз - наша политика в военной сфере направлена на усиление нашей обороноспособности в рамках глобальной политики, и политики сдерживания, определенной НАТО. И преследует целью, чтобы наши подразделения были укомплектованы соответственно стандартам НАТО, оснащены военной техникой, соответствующей НАТО, находились в постоянных тренировках, и процессе военной подготовки для того, чтобы миновать ожидаемые или возможные угрозы"- отметил Леван Изория.