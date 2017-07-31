Азербайджан опровергает связи Алиева с Израилем

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешним связям Новруз Мамедов опроверг информацию израильской газеты «Гаарец» о том, что семья главы азербайджанского государства инвестировала большие средства в Израиль. В своем заявлении, сделанном АзерТАджу, Новруз Мамедов назвал эту информацию ложной и клеветнической. «В израильской газете «Гаарец» неоднократно публиковались инсинуации об Азербайджане, его внутренней и внешней политике. Но поскольку очередные ложь и клевета направлены непосредственно против семьи президента Азербайджана, необходимо выразить к этому свое отношение. Самую большую обеспокоенность вызывает то, что эта информация была опубликована со ссылкой на министра туризма Израиля Ярева Левина. В статье говорится, что за последние несколько месяцев семья президента приобрела недвижимость в Израиле и инвестировала туда значительные средства. В то же время сообщается, что сын президента последние месяцы якобы находился в Израиле. Правдой же является то, что сын президента не был в Израиле не только в указанные месяцы, но вообще никогда не посещал эту страну», - сказал Новруз Мамедов. «Подобные публикации в израильской прессе вызывают сожаление, противореча самому духу отношений между нашими странами», - сказал Новруз Мамедов, добавив, что посольству Израиля или же самому министру Яреву Левину непременно надлежит выразить свое отношение к настоящей публикации.