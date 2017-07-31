В Румынии объяснили, почему глава МИД не полетел через Москву

Изменения в расписании авиакомпании "Аэрофлот" не позволили главе румынского МИД Теодору Мелешкану остановиться в Москве на пути в Казахстан. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявили в МИД Румынии по запросу российских информагентств. Там признали, что изначальный маршрут предполагал транзит через столицу России. "Их (румынский. - Ред.) министр хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел другим маршрутом", - ранее заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Он связывает это решение главы румынского МИД со скандалом, произошедшим двумя днями ранее. Тогда Рогозин не смог долететь до Кишинева, поскольку Румыния закрыла свое воздушное пространство для рейсового самолета, на котором он находился. Самолет сел в Минске. Судя по последнему твиту Рогозина, он не поверил заявлениям румынской стороны о том, что изменения в маршруте румынского министра не связаны с вояжем российского вице-премьера. Прерванный полет В пятницу, 28 июля, Дмитрий Рогозин не смог долететь до Кишинева, куда он направлялся, чтобы вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию завершения военного конфликта на Днестре. Как сообщает корреспондент DW из Кишинева, рейсовый самолет российской авиакомпании S7, на котором находился российский вице-премьер, летел в столицу Молдавии через Румынию, поскольку с ноября 2015 года Украина закрыла свое воздушное пространство для пролета самолетов РФ. Однако Румыния отказалась пропустить авиалайнер, обосновав это нахождением на борту "санкционной персоны". "Ждите ответа, гады", - написал Рогозин в своем Twitter, обращаясь к властям Румынии. В Румынии этот твит расценили, "мягко говоря, неуместным".