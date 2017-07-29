Госдеп США возложил на Россию и Китай ответственность за новое оружие КНДР

США "решительно осуждают" второе в течение месяца испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которое является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, отражающих волю мирового сообщества", говорится в официальном заявлении, опубликованном в пятницу, 28 июля, на сайте Госдепартамента. В Госдепе США призвали "все страны занять твердую позиию в отношении Северной Кореи, поддерживая и укрепляя санкции ООН" с тем, чтобы режим в Пхеньяне почувствовал на себе "последствия своего неуклонного стремления к созданию ядерного оружия и средств его доставки". В заявлении подчеркивается, что "Россия и Китай несут особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", поскольку экономическое сотрудничество этих двух стран с северокорейским режимом позволяет последнему развивать ядерную и ракетную программы. Соединенные Штаты стремятся к мирному созданию безъядерной зоны на Корейском полуострове и прекращению враждебный действий со стороны КНДР. "Как уже подчеркивалось ранее, мы не допустим преращения КНДР в ядерную державу и не откажемся от своих обязательств по отношению к партнерам и союзникам в регионе", - говорится в заявлении Госдепа.