Белый дом: Трамп подпишет закон о новых санкциях против РФ, КНДР и Ирана

Президент США Дональд Трамп намерен подписать одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Об этом в пятницу вечером, 28 июля (по местному времени), заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. "Президент Трамп изучал первоначальные версии проекта закона и вел переговоры о поправках. Теперь он просмотрел окончательную версию на предмет внесения оговоренных им изменений, одобрил ее и планирует подписать закон", - сказала она. Верхняя палата Конгресса США вечером в четверг, 27 июля, подавляющим большинством голосов проголосовала за обновленный пакет ограничительных штрафных мер по отношению к России, Ирану и Северной Корее. За введение новых санкций проголосовали 98 из 100 сенаторов. Основанием для принятия санкций против Москвы являются аннексия Крыма, а также хакерские атаки с целью повлиять на президентские выборы. Ранее, 25 июля, законопроект был одобрен абсолютным большинством в Палате представителей.