США призывают Армению к самостоятельности в оборонной политике

Сегодня силами МЧС Армении и военных из США и Великобритании были проведены учения, после которых посол США в Армении Ричард Миллз сказал, что оборонное сотрудничество Армении и США развивается все последние годы. Однако, важно, чтобы Армения самостоятельно принимала решения в оборонной сфере, сказал посол.

Может ли Армения самостоятельно принимать решения в оборонной сфере, еcли она состоит в военном блоке ОДКБ, оплачивает военную базу России, имеет с Россией Договор о безопасности, Соглашение об Объединенной ПВО и множество других документов? В Устав ОДКБ в 2011 году был внесен пункт, согласно которому страны-члены не могут разместить на своих территориях военные инфраструктуры третьих стран без согласия ОДКБ.

Буквально вчера Владимир Путин ратифицировал Договор о создании совместной армяно-российской группировки (ОГРА). В тот же день он подписал соглашение об аренде на 49 лет сирийской авиабазы Хмеим, и, по словам экспертов, Россия рассматривает Объединенную группировку в Армении (вместе с 102-й базой) и базу Хмеим как часть своей оборонной линии в регионе.

Примечательно, что Договор, подписанный в декабре 2016 года, ратифицирован Россией, но пока не утвержден Арменией. Правительство только в середине июля одобрило Договор и отправило в парламент, где он должен быть ратифицирован, после чего его подпишет Серж Саркисян.

Есть ли Армении оговорки? При нынешнем уровне недоверия в армяно-российских отношениях Москва вполне могла предположить, что Армения не случайно затягивает ратифицацию.

Примечательно, что Путин подписал Договор в те же дни, когда президент Турции Эрдоган заявил о почти завершенной сделке по покупке у России зенитных комплексов С400. До этого Россия поставила Азербайджану ударные наступательные средства, в том числе, Солнцепеки.

Возможно, Путин, ратифицируя соглашение, пытается тем самым дать некие гарантии Армении. Относится ли Ереван серьезно к этим гарантиям, будет видно осенью, когда парламент начнет обсуждать Договор об ОГРА.

А до этого Армения в августе армянские военнослужащие будут участвовать в крупных учениях НАТО в соседней Грузии.