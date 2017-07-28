У Армении могут быть крепкие оборонные связи как с Соединенными Штатами, так и Россией, но важно, чтобы Армения самостоятельно принимала решения в этих вопросах. Об этом в беседе с журналистами 28 июля заявил Чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Ричард Миллс. По его словам, сотрудничество между Арменией и США в этой сфере углублялось на протяжении последних лет. «Это также свидетельствует о том, что Армения хочет работать со всеми соседями и вносить свой вклад в обеспечение международной безопасности. Будучи страной-участницей ОДКБ, Армения развивает военные отношения с США и участвует в операциях НАТО. Как я многократно говорил, это – не игра с ничейным результатом», - подытожил Ричард Миллс. На площади учебного центра «Лусакерт» в селе Аргел Котайкской области 28 июля прошли специальные совместные тактические учения при участии сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Армении с их британскими и американскими коллегами. Учения было проведены в рамках сотрудничества с Национальной гвардией Канзаса и 6-ым батальоном Соединенного Королевства. Как передает корреспондент Новости Армении – NEWS.am, на мероприятии присутствовали министр чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян, генерал-адъютант национальной гвардии штата Канзас Ли Тафанели, чрезвычайные и полномочные послы США и Великобритании в Армении Ричард Миллс и Джудит Фарнуорт. Тема учений была следующей: «Осуществление химического, лучевого мониторинга, проведение пожаротушительных и спасательных работ и оказание первой медицинской помощи пострадавшим вследствие столкновения перевозящего хлор грузовика и двух пассажирских поездов», сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Посол США: Важно, чтобы Армения самостоятельно принимала решения в оборонных вопросах
- Политика - 28 Июля 2017, 15:01