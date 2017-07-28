Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору

Министерство иностранных дел России ответило на подготовку в США нового пакета санкций против России и сообщило о введении ответных ограничительных мер в отношении Вашингтона. Это следует из сообщения на официальном сайте ведомства. «Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной», — говорится в сообщении. Российские власти предложили американской стороне до 1 сентября сократить число находящихся в России дипломатических и технических сотрудников, которые работают в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек, то есть привести их количество «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала. которые находятся в США». «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — предупредили во внешнеполитическом ведомстве. Также с 1 августа российская сторона изымает у США находящиеся в их пользовании складские помещения на Дорожной улице в Москве, а также дачу в Серебряном бору. Процесс подготовки пакета поправок, которые ужесточают санкции против России, во внешнеполитическом ведомстве назвали «шантажом», который нацелен на ограничение сотрудничества России с зарубежными странами. По мнению МИД, этот пакет санкций «несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса». В конце декабря 2016 года занимавший тогда пост президента США Барак Обама подписал указ, согласно которому США должны были покинуть 35 российских дипломатов. Кроме того, были конфискованы две российские дипломатические резиденции. Речь шла о «дачах» в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Первая расположена в местечке Пайонир-Пойнт, занимает площадь 18 га. Стоимость особняка из 33 комнат, который был куплен СССР еще в 1970-х годах, оценивается Associated Press в $3 млн. Вторая резиденция расположена на острове Лонг-Айленд, на площади 15 га. На участке расположен особняк из 49 комнат. Дача находилась в советской (а потом и российской собственности) с 1950-х годов. Резиденции, по версии американских властей, использовались для разведывательных целей. Сразу после этого глава МИД России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 сотрудников американских дипломатических миссий в Москве и Санкт-Петербурге, а также запретить США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице в Москве. Однако тогда Путин отказался от проведения «зеркальных мер». «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии», — говорил тогда Путин. Президент подчеркивал, что Россия будет принимать дальнейшие меры, «исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа». Вопрос о возвращении России собственности с начала 2017 года поднимался в переговорах Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном, а также в ходе встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, однако так и не был решен. 17 июля Сергей Лавров назвал ситуацию с дачами «грабежом среди бела дня». В мае газета «Коммерсантъ» сообщала, что в качестве ответных мер могут быть конфискованы не только склады на Дорожной и дачи в Серебряном бору, но и резиденция «Спасо-хаус» в районе Арбата, а также закрыта англо-американская школа, где учатся дети дипломатов (ул. Береговая д.1). Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/28/07/2017/597b00839a79478fd7b86880?from=main
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
- Политика - 28 Июля 2017, 13:43