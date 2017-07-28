США эвакуируют семьи дипломатов из Венесуэлы

Решение принято на фоне обострения политического кризиса в стране Правительство США распорядилось, чтобы семьи сотрудников посольства в Венесуэле покинули страну на фоне обострившегося политического кризиса вокруг созыва конституционной ассамблеи, который, по мнению критиков, приведет к краху демократии в богатой нефтью стране. На улицах Венесуэлы продолжают бушевать беспорядки: еще семь человек погибли во время очередной забастовки против голосования, которое президент Николас Мадуро назначил на воскресенье. Противники Мадуро планируют продолжить давление на непопулярного лидера, перегородив дороги по всей стране в рамках назначенной на пятницу акции под названием «Захват Венесуэлы». «Мы будем продолжать бороться, мы не уйдем с улиц», – заявил законодатель-оппозиционер Хорхе Мильян. Власти страны запретили проводить протесты с пятницу по вторник, что повышает вероятность столкновений.