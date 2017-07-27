КС Молдавии признал неконституционным инициированный Додоном референдум

РИА Новости. Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным указ президента республики Игоря Додона о проведении 24 сентября республиканского консультативного референдума по вопросам расширения полномочий президента и досрочным выборам в парламент, заявил в четверг председатель КС Тудор Панцыру. Додон планировал вынести на референдум четыре вопроса: о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. Позже молдавские либералы опротестовали это решение в Конституционном суде. "Сформулированные вопросы в декрете президента превышают полномочия главы республики и не могут быть вынесены на референдум, инициированный главой республики… Исходя из этого, КС постановляет удовлетворить запрос депутатов от Либеральной партии и объявляет неконституционным декрет президента о проведении республиканского консультативного референдума", — сказал Панцыру. Додон заявлял, что вне зависимости от решения КС власти в любом случае останутся в проигрыше. По его словам, если суд признает неконституционным декрет президента, то он подпишет новый указ о проведении консультативного плебисцита.