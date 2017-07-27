Армянский национальный комитет Канады (ANCC) был потрясен, узнав, что канадское правительство выдало разрешение на экспорт для перевозки современной военной техники с базы INKAS Armored Vehicle Manufacturing находящейся в Торонто, сообщает Asbarez. В письме, адресованном министру международной торговли Канады Франсуа-Филиппу Шампаню, ANCC призвал правительство Канады немедленно прекратить поставки оружия Азербайджану и предпринять необходимые шаги, чтобы отменить это неправильное решение. «Перевозки такого опасного вооружения в государства-изгои, такие как Азербайджан, нарушают основные нормы экспорта оружия Канады и представляют собой серьезную опасность для внутренней и региональной стабильности»,- отметил председатель ANCC Шаген Миракян. «До сих пор неоднократно демонстрировалось, что азербайджанский режим непреклонен в своей позиции использовать оружие не только, чтобы сеять региональную нестабильность, угрожая миру и безопасности Армении и Карабаха, но и подавлять инакомыслие в своей стране»,- добавил Миракян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Армяне Канады призывает Оттаву немедленно остановить продажу оружия Баку
- Политика - 27 Июля 2017, 13:37