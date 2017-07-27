Сенат США готов проголосовать за новые санкции против Москвы

Американские законодатели достигли соглашения, которое позволит Сенату уже в ближайшее время провести голосование по законопроекту о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Как сообщил журналистам вечером в среду, 26 июля, глава сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, это голосование пройдет, возможно, уже на этой неделе. После чего документ будет представлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее в тот же день администрация США выразила надежду на то, что в законопроект о расширении санкций против России еще могут быть внесены изменения. Об этом в среду, 26 июля, заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. "Мы считаем, что есть вероятность внесения новых изменений. Прежде чем принять окончательное решение, мы посмотрим, как это будет выглядеть", - указала она, особо отметив, что и президент США Дональд Трамп и вся администрация, как уже неоднократно заявлялось, решительно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи. В то же время, как отмечают наблюдатели, Трамп раздражен тем, что в законопроект внесено положение, лишающее президента права отменять санкции без получения на то согласия Конгресса. Брюссель опасается рикошета от санкций США против РФ Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за переработанный законопроект об ограничительных мерах, предусматривающий, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней. Надвигающиеся новые санкции Вашингтона против Москвы, вызывают недовольство Евросоюза. В Брюсселе считают, что даже в переработанном виде этот проект может нанести удар по европейским компаниям, участвующим в совместных проектах с РФ в области энергетики. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что Брюссель примет ответные меры, если Вашингтон окончательно утвердит новый пакет санкций без учета интересов ЕС.