У экономических отношений Армении и США большой потенциал. Об этом заявил представитель Госдепартамента США в Конгрессе Джон Хефферн, экс-посол США в Армении. По его словам, вместо гуманитарной помощи США хотят развивать с Арменией торгово-экономические отношения, передаёт «Голос Америки». Договор о торговле и инвестициях, заключённый в мае 2015 г, уже способствует развитию деловых отношений. В США сотрудничество с Арменией считают наиболее перспективным в информационных технологиях и энергетике. Об этом заявила конгрессменам представитель USAID Маргот Эллис. В свою очередь, конгрессмен Брэд Шерман указал, что для развития экономических отношений с Арменией важно разработать и принять соглашение против двойного налогообложения. Этот договор, добавил он, должен быть разработан в первоочередном порядке. Шерман предложил обсудить программу разминирования в «Арцахе, который ранее назывался Нагорно-Карабахской Республикой». Представитель Госдепа США отметил, что за прошедшие годы США предоставляли народу Карабаха гуманитарную помощь, в том числе в виде обеспечения чистой водой и программ по разминированию, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Представитель Госдепа: США хотят работать с Арменией на равных
- Политика - 26 Июля 2017, 23:22