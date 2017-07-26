Турция: Шантаж со стороны США

В то время как Турция в погоне за системами противовоздушной обороны большой дальности готовится подписать соглашение с Россией по ракетам С-400, Америка снова перешла к активным действиям, чтобы помешать этому. Протест Америки против этой сделки, которая необходима для обеспечения безопасности воздушного пространства Турции, если принять во внимание прошлый опыт, вызван не самыми добрыми намерениями. Когда Турция вела переговоры с китайской компанией, выигравшей тендер на системы ПВО большой дальности, она сталкивалась с разного рода препятствиями со стороны Америки. США сначала открыли натовскую карту, а когда не вышло — пригрозили: «Эта компания — в черном списке». При этом условия, которые Америка навязывала, предлагая купить Patriot, были унизительными.В ходе переговоров с Россией по системам ПВО С-400 были достигнуты договоренности по техническим вопросам, и ожидается подписание предварительного соглашения. Когда переговоры вышли на финишную прямую, в НАТО опять стало нарастать недовольство. В конечном счете глава комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд (Joseph Dunford) сообщил: «Турция не купила системы ПВО С-400 у России. Если бы они это сделали, это вызвало бы беспокойство, но они не сделали этого». Турция же пытается преодолеть препятствия НАТО, выражая намерение использовать российские ракеты в рамках национальной системы и не интегрировать их в систему НАТО.При том, что за все время работ в направлении обеспечения своей потребности в системах противовоздушной обороны большой дальности Турция не смогла получить от стран-союзников по НАТО удовлетворительного ответа на свои требования, в ходе своих альтернативных поисков Турция всегда сталкивалась с разного рода препятствиями. Последним примером тому стал тендер на системы ПВО большой дальности, который сначала был отдан Китаю, а через некоторое время аннулирован. Впоследствии выяснилось, что в ходе переговоров Турции с китайской компанией CPMIEC Америка для отмены результатов тендера обращалась к разнообразным предлогам и угрозам.По полученным сведениям, сразу после того, как Турция подписала контракт с Китаем, американские военные чиновники начали оказывать давление на Турцию в том ключе, что эти ракеты невозможно будет интегрировать в систему ПВО НАТО. Турция в ответ на этот тезис Америки заметила, что ракеты С-300, которые стоят на вооружении Греции, интегрированы в НАТО и выполняют задачи альянса. Американцы настаивали, а Турция на этот раз сделала акцент на том, что китайские ракеты, если потребуется, не будут интегрированы в НАТО и станут использоваться в рамках национальной системы ПВО. Но и этого было недостаточно, чтобы убедить наших американских союзников. Давление Америки еще более ужесточилось. Через некоторое время Америка сделала последний ход и пригрозила: «Китайская CPMIEC обвиняется в отмывании денег, и в случае заключения соглашения с этой компанией Турция тоже может навлечь на себя подозрения и даже понести наказание».Турция, которая в рамках удовлетворения своей потребности в системах ПВО большой дальности поставила первым критерием передачу технологий и совместное производство, не согласилась на предложение Америки. Турция еще какое-то время пыталась решить проблему дипломатическим путем, но тендер был аннулирован. К сотрудничеству с другими странами-членами НАТО Турция также не склонялась, и в дальнейшем она приняла решение о создании собственной национальной системы, начав работать в этом направлении. Однако рост угроз со стороны сирийской границы и проблемы, связанные с размещением на границе Patriot, создали необходимость скорейшего удовлетворения этой потребности Турции.Чтобы оперативно удовлетворить потребность в системах ПВО большой дальности, был запущен двухступенчатый план, который на первом этапе предполагает закупку готовой продукции, а на втором — совместное производство. В ходе переговоров с Россией были достигнуты договоренности в этом направлении. Турция объявила, что российские ракеты С-400 не будут интегрированы в систему НАТО, и для создания национальной системы путем совместного производства страна подписала соглашение о сотрудничестве с французами и итальянцами, своими союзниками по НАТО. Но и этой модели Америке недостаточно. Последнее заявление главы комитета начальников штабов США послужило поводом для таких комментариев: «Разыгрывается та же пьеса». Считается, что всеми этими попытками помешать Америка желает оставить Турцию беззащитной.Америка, которая мешает Турции купить ракеты большой дальности, ранее соглашалась продать Турции системы ПВО Patriot. Но по сравнению с китайским предложением эти системы были гораздо дороже, и США не собирались снижать цену. Более того, они решительно отклонили запрос Турции о передаче технологий и даже потребовали гарантий того, что турецкие инженеры никак не будут вмешиваться. Вдобавок если бы Америка продала Турции Patriot, то эти батареи, купленные за миллиарды долларов, по окончании срока их эксплуатации, вне зависимости от того, использовались они или нет, пришлось бы вернуть Америке и с нуля запускать процесс, связанный с приобретением новых систем. К тому же Турция, как и при каждой подобной оборонной закупке, должна была бы сообщать Америке, где она использует ракеты Patriot и против кого, а американские военные периодически приезжали бы в Турцию и пересчитывали ракеты.