МИД и МО Азербайджана предупреждают

МИД и Минобороны Азербайджана выступили с заявлением, в котором говорится, что вдоль линии соприкосновения армянские силы интенсивно обстреливают не только военные позиции, но и населенные пункты.

МИД и Минобороны Азербайджана не так часто выступают с совместными заявлениями, а это может означать, что на государственном уровне готовится некий акт, для которого министерства готовят почву.

Напомним, что подобные случаи были не раз в последнее время: в частности, до того, как обстрелять армянский командный пункт из села Алханлу 4 июля, Азербайджан также предупреждал, что с армянской стороны производятся обстрелы. В ответ на обстрел командного пункта армянские ВС открыли огонь по огневой точке в Алханлу, в результате чего, по сообщениям азербайджанских СМИ, погибли мирные граждане.

Азербайджан использовал этот факт для раздувания международного скандала, однако, мировое сообщество, в том числе, три страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, не поддались на провокацию Азербайджана.

Ранее Азербайджан также «предупреждал» об обстрелах с армянской стороны, после чего обстрелял ракетами Спайк станцию ПВО в Арцахе.

Может ли заявление МИД и МО Азербайджана быть предупреждением об «ответных» действиях? Какую провокацию готовит Азербайджан на сей раз?