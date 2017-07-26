Два важных соглашения после продажи «Спайков»

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял 25 июля прибывшего в Армению с официальным визитом министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби. Министры отметили важность расширения договорно-правовой базы, проведения консультаций между МИД, сотрудничества в международных организациях и активации межпарламентского сотрудничества. Министры подписали соглашение об отмене требования визы для граждан, обладающих дипломатическими паспортами, а также соглашение об упразднении двойного налогообложения. Два этих соглашения можно счесть стартом развития отношений между Арменией и Израилем. Они нацелены на упрощение передвижения людей и товаров. Армения и Израиль пребывают в специфическом положении в связи с историческими и политическими обстоятельствами и имеют немало общего. Возможно, это и породило определенную обоюдную «ревность», многие эксперты даже называют Армению и Израиль «экзистенциональными соперниками» и даже «противниками». Холокост евреев получил международное признание. Геноцид армян, несмотря на признание почти трех десятков стран, пока не имеет международного статуса. Армения в силу географии поддерживает тесные отношения с Ираном и некоторыми арабскими государствами, которые порой находятся во враждебных отношениях с Израилем. При этом Израиль поддерживает тесные отношения с Турцией и Азербайджаном, в том числе, военно-технические. Израиль поставляет Азербайджану современные вооружения, которые уже были применены в Карабахе. Например, недавно израильскими ракетами Спайк была повреждена армянская станция ПВО. В ответ на недовольство Армении в Израиле заявили, что предлагали те же ракеты и Армении. Израиль не блоковое государство, но находится в стратегическом союзе с США и может с помощью мощной и гибкой внешней политики решать многочисленные задачи, связанные с безопасностью и экономическим развитием. В этом вопросе Армения и Израиль не имеют даже граней сравнения, хотя стартовые геополитические и иные условия были довольно схожими. Учитывая все это, развитие отношений между Арменией и Израилем может стать существенным фактором не только в двустороннем, но и геополитическом контексте. Если, конечно, Армения будет проводить суверенную внешнюю политику.