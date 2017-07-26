Сенат США отклонил законопроект об отмене Obamacare

25 июля верхняя палата американского парламента провела процедурное голосование по началу дебатов по реформе здравоохранения. В ходе предвыборной кампании и после победы президент США Дональд Трамп называл ее важнейшим приоритетом, обещая отменить закон «О доступном здравоохранении» (известном также как Obamacare), который был принят его предшественником Бараком Обамой в 2010 году. Голосование было инициировано главой республиканского большинства в сенате Митчем Макконнеллом, сенатором от штата Кентукки. За эту инициативу проголосовали 43 сенатора, 57, в свою очередь, высказались против, в том числе девять республиканцев, замечает Reutеrs. Таким образом, план отмены и реформы Obamacare, с которым сенатские республиканцы работали в течение последних нескольких месяцев, не смог получить необходимых для утверждения 60 голосов. В случае успешного голосования в пользу него, как отмечала прежде газета The New York Times, могла бы открыться возможность вести открытую дискуссию и вносить поправки в законопроект, который палата представителей конгресса одобрила в начале мая. Тогда за инициативу Трампа проголосовали 217 законодателей (на один голос больше минимального числа, необходимого для принятия законопроекта). В сенате у республиканцев меньше голосов по сравнению с палатой представителей — 52 из 100, а это означает, что демократам достаточно переманить трех республиканцев на свою сторону, чтобы снять с голосования проект Трампа. «Я одобряю сенат за тот гигантский шаг, который должен положить конец кошмару Obamacare», — сообщал перед голосованием по проекту о реформе здравоохранения глава Соединенных Штатов. «Бездействие, — как говорилось в заявлении президента, — не является [в данном случае] вариантом».

