Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о закупке российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом во вторник, 25 июля, передает Reuters. Глава государства отметил, что контракт на поставку систем ПВО уже подписан. «Шаги уже предприняты, и документы с Россией относительно С-400 подписаны. Если на то будет воля Аллаха, мы увидим комплексы С-400 в нашей стране», — сказал он. Ранее сообщалось, что условия сделки по поставке С-400 в Турцию согласованы. По данным высокопоставленного источника среди турецких военных, речь шла о четырех дивизионах системы на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Два дивизиона должны быть переданы Россией в течение двух лет с момента подписания контракта, а еще два — собраны в Турции. Об этом сообщает Лента.ру.
Эрдоган заявил о покупке зенитных ракетных систем С-400
- Политика - 25 Июля 2017, 16:57