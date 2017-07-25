CNN сообщил о возможной отставке Тиллерсона

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговоров, которые ведет госсекретарь со своими друзьями. Телеканал отмечает, что Тиллерсон и ранее имел разногласия с президентом США Дональдом Трампом и открыто их высказывал, однако в последнее время они стали более выраженными. В частности, рассказали источники, глава Госдепа посчитал непрофессиональным последние публичные упреки Трампа в адрес главы Минюста Джефа Сешнса. На прошлой неделе Трамп назвал «несправедливым по отношению к президенту» тот факт, что Сешнс отказывался от всех решений, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы. Как отмечают источники, ранее Тиллерсон в разговоре с друзьями допускал, что покинет пост главы Госдепа к концу года. Однако собеседники телеканала заявили, что не удивятся, если Тиллерсон уйдет в отставку раньше этого срока. По их словам, разочарование Тиллерсона, а также его сомнения в том, что «перетягивание каната» с Белым домом вскоре закончится, заметно возросли. О том, что недовольство Тиллерсона растет, сообщают и источники Reuters, знакомые с содержанием его бесед с друзьями. В частности, по их словам, Тиллерсон заявил, что ему повезет, если он проработает на своем посту год. Другой источник агентства, знакомый с ситуацией, добавил, что Тиллерсон «очень расстроился из-за отсутствия самостоятельности и независимости при работе в Госдепартаменте, а также отсутствия возможности выполнять работу так, как это делается традиционно». Этот же собеседник уточнил, что ничего не слышал о возможном уходе Тиллерсона со своего поста, но добавил: «Ситуация, похоже, не улучшается, а в некоторых случаях становится все хуже». На прошлой неделе кадровые перестановки произошли в команде Белого дома, отвечающей за связи с общественностью. Так, после того, как Трамп назначил на пост главы Белого дома по связям с общественностью нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в знак протеста подал в отставку. Его место заняла Сара Сандерс, ранее работавшая заместителем пресс-секретаря.