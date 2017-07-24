Порошенко предложил миротворческую миссию в Донбассе

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандской формате с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана и его заместителя Александра Хуга. "Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории", - отметили в пресс-службе. Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ. Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. "Он также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко", - подчеркнули в пресс-службе. Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой Малороссии. Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств нормандского формата. Об этом сообщает liga.net.