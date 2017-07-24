Конгресс США 410 голосами принял резолюцию в поддержку Грузии

  • apsny.ge
  • Политика - 24 Июля 2017, 12:52
410 сторонников против 6 - Конгресс Америки утвердил резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии.

Согласно документу, Штаты, несмотря на любые обстоятельства, не признают де-факто контроль России на какой-либо составной части Грузии. 

В законопроекте сказано, что президент США Дональд Трамп должен призвать Российскую Федерацию вывести войска из Грузии, Украины, и Молдовы, и вернуть контроль на границах властям этих стран.

Кроме того, в законопроекте говорится, что Россия не выполняет соглашение о прекращении огня от 2008 года.

Примечательно, что документ предусматривает выделение 250 миллионов долларов в поддержку стран Европы и Азии в 2018-2019 годы.

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