Новые санкции США против Европы затронут и Евразию

В проекте санкций США против России есть раздел, посвящённый проблеме "противостояния российскому влиянию в Европе и Евразии". В нем утверждается, что "Конгресс выявил попытки России оказать влияние на политические процессы в Европе и Евразии путём предоставления ресурсов политическим партиям, "мозговым центрам", группам гражданского общества, которые "сеют недоверие к демократическим институтам, продвигают ксенофобские и нелиберальные взгляды, подрывают европейское единство". Не позднее, чем через 90 дней после принятия закона Президент США должен представить доклад "Об организациях СМИ (Медиа), контролируемых и финансируемых правительством России". В него будет включена информация о тех СМИ, которые влияли на исход избирательных кампаний в любой стране Европы и Евразии в течение предыдущего года, включая, как прямую поддержку политических партий, кандидатов, лоббистских кампаний, так и поддержку неправительственных организаций и структур гражданского общества. Конгресс утвердил финансирование "Фонда противодействия российскому влиянию" в размере 250 млн долларов на 2018 и 2019 финансовые года. Законопроект расширяет потенциальный круг физических и юридических лиц, против которых могут быть введены санкции. Будет налажена система выявления тех, кто совершает сделки от имени или в интересах организаций, связанных с разведывательным и оборонным ведомством России. Санкции грозят всем, кто участвует в российских проектах глубоководной разведки и добычи, арктической нефтедобычи и сланцевой нефти и газа. Аналогичные меры будут введены и в отношении тех, кто содействует поставкам товаров, услуг, лицензий, информации и технологий для строительства трубопроводов для экспорта российских, энергоносителей.