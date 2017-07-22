Армения платит за российское оружие путем содержания на своей территории российской военной базы. Об этом на встрече с журналистами 22 июля заявил политолог, глава центра «Модус вивенди» Ара Папян, отвечая на вопрос корреспондента Новости Армении-NEWS.am о том, каким образом Армения расплачивается за приобретенное у России оружие, учитывая, что ее финансовые возможности крайне ограниченны. По словам эксперта, Армения покрывает 62% расходов на содержание российской военной базы в Армении. «Многие генералы говорят, что за счет этого русские обучают наших солдат. Но ведь это не бесплатно. Мы бесплатно предоставляем военную базу, на которую в год тратится несколько сотен миллионов долларов»,- посетовал глава центра «Модус вивенди». Вместе с тем, политолог заявил, что Армения платит за предоставленные ей РСЗО ТОС -1А «Солнцепеки» и ОТРК «Искандеры» в том числе и политически. «Когда мы голосуем в ООН в пользу Российской позиции по тем или иным вопросам, мы теряем сотни миллионов долларов, которые могли быть вложены в качестве инвестиций, но так и не были сделаны»,- пояснил Папян. Со слов политолога, даже такие страны как Беларусь и Казахстан, не всегда голосуют в пользу России, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Эксперт: Армения платит за российское оружие содержанием ее базы
- Политика - 22 Июля 2017, 16:15