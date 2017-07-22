Еврокомиссия поддерживает политику ФРГ в отношении Турции

Еврокомиссия поддерживает новый курс правительства Германии в отношении Анкары. "К реакции Германии мы относимся с пониманием", - заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан в интервью газете Die Welt, опубликованном в субботу, 22 июля. "Мы все проявили большое терпение в отношении Турции. Похоже, она этого не оценила", - сказал европейский политик. По его словам, будучи кандидатом на вступление в ЕС, Анкара, несмотря на противоположную риторику, все дальше отходит от европейских стандартов. "Недавние аресты правозащитников к сожалению еще раз подтверждают тот деструктивный курс, которым следует Турция после неудавшегося путча", - отметил Хан. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в связи с арестами немецких журналистов и правозащитников 20 июля объявил об изменении политики в отношении Турции. Будут пересмотрены условия, на который ФРГ предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например в качестве государственных гарантий под кредиты. Габриэль также призвал страны ЕС пересмотреть условия предоставления помощи в рамках подготовки Турции к вступлению в Евросоюз. Помимо этого МИД Германии ужесточил рекомендации по безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию. В связи с этим министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявил, что ситуация в Турции напоминает ему ГДР. "Турция задерживает людей произвольным образом, без учета минимальных дипломатических стандартов. Мне это напоминает ГДР - если ты ехал туда, то понимал, что никто тебе не поможет", - отметил Шойбле. "Тот, кто едет в Турцию, должен понимать, что свой отпуск он проводит не в правовом государстве", - заявил и министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).