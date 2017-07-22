ТАСС, 21 июля. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступил в пятницу с обращением к народу после совещания руководства, состоявшегося в городе Рамалла. В своей речи, которая транслировалась по телевидению, он объявил "о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях". По словам Аббаса, "это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса и палестинского народа в целом". Как утверждал лидер палестинцев, "установление израильскими властями металлодетекторов на проходах к Храмовой горе под надуманным предлогом мер безопасности преследует далеко идущие цели: господство над мечетью Аль-Акса, сворачивание мирного процесса и сведение политического конфликта к религиозному". Аббас сообщил, что на совещании палестинского руководства приняты меры по укреплению стойкости жителей Восточного Иерусалима. На эти цели выделено $25 млн. "Восточный Иерусалим является вечной столицей нашего государства, и суверенитет над ним принадлежит палестинскому народу, - подчеркнул он. – Мы будем оберегать наши святыни и работать над тем, чтобы освободить город от оккупации". Агентство Wafaсообщило ранее, что число пострадавших в результате стычек между израильской полицией и арабскими жителями в Восточном Иерусалиме и его окрестностях, а также ряде городов на Западном берегу реки Иордан достигло 450 человек, трое скончались от ранений. Помимо Иерусалима, столкновения между манифестантами и стражами порядка произошли в Наблусе, Хевроне, Вифлееме, Калькилье, Тулькарме, Каландии и Джабалии (сектор Газа). Митинги и шествия палестинцев были организованы в пятницу в рамках массовый акции "Гнев аль-Аксы". Демонстрации солидарности арабской общественности прошли в Аммане, Дамаске, Сане, Тунисе и ряде других столиц
Аббас объявил о замораживании всех контактов с Израилем
- Политика - 22 Июля 2017, 10:20