Путин принял Алиева: Кремль дал информацию







В.Путин: Ильхам Гейдарович, очень рад Вас видеть, в Сочи на этот раз. Наверное, уже обратили внимание, я только что встречался с ребятами из нашего нового образовательного центра «Сириус». Очень порадовался тому, как развивается этот проект, Вам тоже с удовольствием расскажу об этом. Но рад возможности поговорить с Вами и о наших двусторонних отношениях, о том, как складывается ситуация в регионе. Она непростая, но надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем. Разумеется, поговорим о том, как развиваются двусторонние связи Азербайджана и Российской Федерации. У нас большой объем работы и много совместных планов на будущее. Рад возможности с Вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям, обсудить все эти направления. И.Алиев: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович! Я тоже очень рад нашей новой встрече. Мы встречаемся регулярно, и эти встречи дают хороший импульс развитию наших двусторонних отношений, которые развиваются очень успешно. Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений. Активно сотрудничаем в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Есть хорошие перспективы в транспортной, энергетической сфере. То есть наши отношения очень многоплановые, охватывают практически все сферы нашей жизни. Есть необходимость в периодических консультациях по важным вопросам региональной, мировой политики. И конечно, по двусторонним отношениям, вопросам укрепления безопасности в нашем регионе. Еще раз очень рад Вас видеть. Уверен, что нынешняя встреча также даст хороший импульс развитию наших дружественных связей. В.Путин: Спасибо.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.