Парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе российских миротворцев

РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории страны российских военных, входящих в миротворческий контингент; в Демпартии Молдавии при этом отметили, что это лишь политическое заявление, а не законопроект, никаких юридических последствий документ не несет. Депутаты от фракции Партии социалистов покинули зал заседаний в знак протеста. "Этот проект – провокация против попыток исправить ситуацию и отношениях с Приднестровьем, предпринятых президентом Молдавии Игорем Додоном. Это совершенно неуместно", — заявил депутат-социалист Влад Батрынча. По словам демократа Мариана Лупу, декларацию парламента о выводе российских войск с территории Молдавии поддержали большинство законодателей, а именно от фракций Демократической партии, Либерально-демократической, Либеральной партии и группы Народно-европейской партии.