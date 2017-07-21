Вице-президент Ирака: о Турции и Курдистане

В интервью РИА Новости вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что Анкара хочет контролировать Мосул и некоторые другие иракские города. "Сейчас турки стараются сделать так, чтобы Мосул стал турецким. Это мечты, это амбиции Турции. Когда они говорят Мосул, они имеют в виду и Эрбиль (столица Иракского Курдистана — ред.) с Киркуком и Сулейманией. Однако они слишком слабы, чтобы реализовать эти мечты", — подчеркнул вице-президент. "Говорил это ранее и повторю снова — если бы не российская позиция, регион полностью был бы уничтожен, карта его была бы новой и необычной… без подхода РФ в сирийской проблеме, отличающегося от подхода США, пал бы режим в Сирии, благодаря этому активизировались бы террористы, изменилась бы карта региона и, в итоге, это привело бы к падению Багдада", — заявил аль-Малики. Вице-президент сообщил, что в ходе визита в Россию рассчитывает встретиться с высокопоставленными лицами. Аль-Малики также выразил уверенность, что Иракский Курдистан не сможет стать независимым государством, если даже референдум состоится. "Курдистан не может стать отдельным государством ни с точки зрения закона, ни с точки зрения конституции. Курды определили свою судьбу, когда голосовали за конституцию и решили, что Ирак — это федеративное государство. Они не имеют права каждый день выбирать свою судьбу… Возможно, референдум о независимости состоится, но Курдистан не может отделиться", — заявил он.