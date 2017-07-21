Ильхам Алиев поехал в Сочи на встречу в Путиным

  • Lragir.am
  • Политика - 21 Июля 2017, 14:13
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сегодня в Сочи состоится встреча Путина и Ильхама Алиева. 

Самое читаемое