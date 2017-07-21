В НАТО заподозрили Россию в создании «троянского коня» в Белоруссии

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует американскими силами в Европе, заявил в интервью агентству Reuters, что представители НАТО намерены пристально следить за российско-белорусскими учениями «Запад-2017». «Есть опасения, что речь идет о «Троянском коне». В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении», - сказал Ходжес. Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Белоруссии вооружение для других операций. По его словам, пока нет никаких оснований говорить о том, что у России есть такие планы. Однако, как отметил, Ходжес, большая открытость Москвы в вопросе своих «военных игр» помогла бы убедить страны Восточной Европы в обратном. Ходжес указал, что США и их союзники всегда говорят о том, сколько человек реально участвуют в военных учениях. В соответствии с международными документами эта цифра не должна превышать 13 тысяч. Однако в Восточной Европе считают, что в учениях «Запад-2017» могут принять участие более 100 тысяч человек. Американский генерал указал, что никаких особых мер предосторожности в связи с учениями в Белоруссии предпринято не будет. Речь идет лишь об отправке дополнительных 120 десантников в страны Прибалтики «для учений небольшого уровня». Учения «Запад 2017» должны пройти с 14 по 20 сентября. В Москве и Минске указывают, что на территории Белоруссии в них примут участие около 6 тысяч военнослужащих.