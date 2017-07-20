Глава МИД ФРГ объявил об изменении курса в отношениях с Турцией

В связи с арестами немецких журналистов и правозащитников министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) объявил об изменении внешнеполитического курса ФРГ в отношении Турции. Это решение принято после согласования с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем (Martin Schulz), заявил Габриэль в четверг, 20 июля, в Берлине. По словам министра, будут пересмотрены условия, на который Германия предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например, в качестве государственных гарантий под кредиты. Кроме того, следует пересмотреть предоставление помощи Евросоюза в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС, сказал Габриэль. Помимо этого МИД Германии ужесточает свои рекомендации о безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию. Отношения с Турцией "невозможно развивать как прежде", заявил Габриэль. По его словам, на каждое новое обострение со стороны Анкары правительство Германии старалось реагировать спокойно в надежде, что турецкие власти начнут действовать разумно. И каждый раз в Берлине были "разочарованы". Габриэль напомнил о недавнем аресте в Стамбуле немца Петера Штойдтнера (Peter Steudtner) и еще пяти правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в поддержке террористической организации. Несколько месяцев назад по сходному обвинению в Турции был арестован корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel), который до сих пор находится в предварительном заключении.